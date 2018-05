„Meldingen radicalisering altijd onder loep”

Meldingen over radicalisering die binnenkomen bij het speciale Amsterdamse meldpunt dat daarvoor bestaat, worden altijd serieus genomen. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen heeft dat de gemeenteraad verzekerd in een debat over de aanval op het Israëlische restaurant HaCarmel eind vorig jaar. Van Aartsen vroeg de raad vertrouwen te hebben.

NRC meldde onlangs dat enkele weken voor de aanval een melding over de verdachte was binnengekomen bij het meldpunt. De man werd toen niet in een ‘deradicaliseringsprogramma’ opgenomen, maar doorverwezen naar de geestelijke gezondheidszorg, schreef de krant. De VVD stelde daar kritische vragen over aan de burgemeester.

Van Aartsen bevestigde tegenover de raad dat in november een melding over de man is binnengekomen. Hij zegt het relaas te hebben opgevraagd en volledig achter het besluit te staan dat door de toenmalige locoburgemeester werd genomen. Verder stelt hij dat garanties nooit te geven zijn. „Stel dat in dit geval was gezegd: we nemen die man op in de radicaliseringsaanpak. Dan nog zou er geen garantie zijn geweest dat er niets zou zijn gebeurd. Dat is nu eenmaal een gegeven, omdat gedrag van mensen soms heel moeilijk te voorspellen is.”

Een 29-jarige Syriër wordt ervan verdacht dat hij in december de ruiten van het eethuis heeft gesloopt en een Israëlische vlag heeft gestolen. De man zit sinds kort weer vast omdat hij afspraken bij de reclassering miste. Op 11 juli behandelt de rechtbank de zaak. Justitie heeft al laten weten met een zwaardere strafeis te zullen komen dan bij een ‘gewone’ diefstal of vernieling, aangezien de man grote beroering heeft veroorzaakt door zijn daad. Hij riep onder meer ”Allahu akbar” en zwaaide met een Palestijnse vlag.

Van Aartsen maande de raad niet op de stoel te gaan zitten van de driehoek, die bestaat uit de burgemeester en de chefs van politie en justitie. Raadsleden wezen hem er vervolgens op dat het de taak is van de raad om bestuurders te controleren.