Meldingen over verwarde mensen verdubbeld

Bij de politie zijn afgelopen jaar meer dan 90.000 meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van acht jaar geleden, meldt NRC op basis van cijfers die de krant heeft opgevraagd bij de landelijke politie.

De stijging was het sterkst in de politieregio’s Rotterdam, Oost-Brabant en Noord-Nederland. Alleen in Noord-Holland was sprake van een lichte daling. Het aantal incidenten is het grootst in Amsterdam.

Agenten rukken volgens NRC dagelijks uit na meldingen over verwarde mensen, variërend van een psychiatrisch patiënt die naakt op straat loopt tot een vrouw die stemmen hoort en de buren ‘s nachts wakker houdt met haar geschreeuw.

Er zijn verschillende verklaringen voor het groeiend aantal incidenten met verwarde mensen. De meest voor de hand liggende is dat er door bezuinigingen in de zorg minder bedden beschikbaar zijn in psychiatrische instellingen, waardoor patiënten vaker gewoon in woonwijken wonen.