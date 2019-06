De melding over een zweefvliegtuig dat bij Hilversum in problemen zou zijn gekomen, was loos alarm. Volgens de politie heeft de melder vermoedelijk een deelnemer van een vliegshow aangezien voor een vliegtuig in problemen.

Ook Vliegveld Hilversum meldt dat er niets aan de hand is. „Er was iemand die een rare beweging had gezien”, zegt een woordvoerder. De hulpdiensten waren massaal in actie gekomen na de melding.