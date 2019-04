Een onderzoek door de politie in Amsterdam in de Raadhuisstraat heeft niets opgeleverd. Er was melding gedaan dat er een luide knal te horen was geweest, maar daarvan is geen sprake, aldus de politie.

„Ter plekke is ook niets gevonden door ons”, aldus een woordvoerder van de politie.

De afzetting is opgeven en de politie is vertrokken.