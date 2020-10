‘Meld je als je hartklachten of een beroerte hebt’

Mensen die acute hartklachten of een mogelijke beroerte hebben, moeten zich melden bij een huisartsenpost of 112 bellen, ook tijdens de tweede coronagolf. Ze moeten medische hulp niet gaan mijden, is de gezamenlijke oproep van de Hartstichting, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en kenniscentrum Harteraad.

De organisaties krijgen de indruk dat de laatste tijd minder patiënten met hartklachten en beroerteklachten zich melden bij de eerste harthulp of de eerste hulp. Dat gebeurde ook tijdens de eerste golf van de corona-uitbraak, afgelopen voorjaar. De vier organisaties maken zich zorgen. „Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige hartklachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart”, waarschuwen ze.

Mensen die last krijgen van acute verlamming of die ineens niet goed uit hun woorden komen, moeten 112 bellen, zeggen de organisaties. En wie pijn op de borst heeft, plotseling benauwd wordt of kampt met zogenoemde wegrakingen, moet de huisartsenpost of 112 inschakelen.