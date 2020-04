‘Meivakantie koeler met af en toe buien’

Aan het warme en zonnige weer van de afgelopen tijd komt een eind als de wind vanaf vrijdag naar het noorden draait, meldt Weeronline. Vanaf het weekend, wanneer de meivakantie begint, gaat de temperatuur omlaag en vanaf dinsdag kan er af en toe regen vallen.

Eind deze week komt er een eind aan een periode van oostenwind en wordt het weer wat normaler voor Nederland, aldus het weerbureau. Vrijdag brengt een koele wind van de Noordzee lagere temperaturen. Zo wordt het zaterdag en zondag 14 tot 18 graden, wat voor eind april normale temperaturen zijn.

Koningsdag (maandag), dit jaar vanwege de coronacrisis omgedoopt tot Woningsdag, verloopt regionaal grijs, met 13 tot 16 graden in de noordelijke provincies en 17 tot 19 graden in het midden en zuiden. Het blijft droog. De eerste lichte buien kunnen vanaf dinsdag vallen, maar het zal niet vaak en ook niet hard regenen. In het eerste weekend van mei kan de temperatuur weer oplopen naar 20 graden.