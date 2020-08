Drie meisjes hebben zaterdag hun broertje gered van de verdrinkingsdood. Ze wisten de jongen uit het water van de Sloterplas in Amsterdam te halen, nadat hij daar in de problemen was gekomen.

Volgens de brandweer hebben omstanders het jongetje op de kant gereanimeerd. Daarna is hij naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat.