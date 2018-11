Meisjes opgepakt om beschieting huis Almere

Twee minderjarige meisjes zijn opgepakt vanwege de beschieting van een woning in Almere. De meisjes worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Wat zij er precies mee te maken zouden hebben, wil de politie nog niet zeggen.

De schietpartij op 31 maart aan het begin van de avond was in de Maandagstraat. De bewoners zagen twee onbekende jongens voor hun huis staan. Een van de jongens had een pistool in zijn hand. Plotseling werd meerdere keren geschoten. Niemand raakte gewond. De jongens reden weg op een scooter.

Vorige week dinsdag werd voor de tweede keer aandacht besteed aan de zaak in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De politie kreeg daarop vijftien tips binnen, die een dag later leidden tot de arrestatie van de twee meisjes. Het onderzoek is nog in volle gang. „De zoektocht naar de daders gaat door”, aldus de politie woensdag.