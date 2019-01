Meisjes in Helmond gewond bij schietincident

Twee meisjes zijn maandagmiddag in Helmond gewond geraakt toen er werd geschoten op een auto. Het jongste meisje van 2 jaar zat bij haar moeder achter op de fiets, een meisje van 15 jaar liep langs de auto die werd beschoten, aldus de politie. Het gaat volgens de politie om willekeurige slachtoffers. Er is inmiddels één verdachte aangehouden, naar andere betrokkenen wordt nog gezocht.

Over de toedracht van de schietpartij is niets bekend. Ook kan de politie niet zeggen of de meisjes zijn geraakt door kogels of op een andere manier verwondingen hebben opgelopen. Wel is duidelijk dat het 15-jarige meisje gewond raakte aan haar arm.

Vlak na het schietincident reed er een groene Opel Astra hard weg, die niet veel verderop werd gevonden. Uit de auto zijn mensen gevlucht, naar wie de politie nu op zoek is.

Door de kogels is de achterruit van de beschoten auto gesneuveld. De inzittenden zijn direct gevlucht en hebben de auto achtergelaten. Ook zij worden nog gezocht door de politie.