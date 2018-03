Meisjes en vluchtelingen vaker loodgieter

Meisjes en vluchtelingen worden steeds vaker loodgieter. Er zijn al zo’n vijfhonderd meisjes actief in dit vak en dat aantal neemt snel toe. Ook doen inmiddels vijftig vluchtelingen met een verblijfsstatus het werk en 150 statushouders worden versneld opgeleid.

Installateurskoepel UNETO-VNI is blij met de ontwikkelingen omdat de branche nog altijd kampt met een tekort aan vakmensen. Volgens de organisatie is de loodgieter al lang niet meer de man die in keukenkastjes en wc’s aan het werk is. „Service en communicatie zijn belangrijker dan ooit en daarmee is het vak (ook) voor vrouwen interessanter en aantrekkelijker geworden.”

Voorzitter Doekle Terpstra van de koepel stelt dat de maatschappelijke betekenis van het vak toeneemt. „De loodgieter levert een bijdrage aan bijvoorbeeld het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar ook het voorkomen van wateroverlast in en rond woningen.”

Daarnaast slaat de digitalisering steeds meer toe in toilet en badkamer. Zo kan de badkamerspiegel communiceren met de smartphone en via gezichtsherkenning melden of je tanden goed zijn gepoetst. Verder kunnen toiletten bijvoorbeeld een zwangerschapstest uitvoeren en het cholesterolgehalte meten. Ook dat soort zaken behoort tegenwoordig tot het vakgebied.