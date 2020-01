Meisjes die werden aangehouden om steekincident weer vrij

Twee meisjes van dertien en veertien uit ’s-Gravenzande die waren aangehouden in verband met een steekincident in die plaats afgelopen donderdag, zijn vrijgelaten. De oudste blijft verdachte in de zaak, aldus het Openbaar Ministerie (OM). Het slachtoffer, een jongen van zestien jaar, raakte zwaargewond.

De politie hield na het steekincident nog meer verdachten aan, een 16-jarige jongen uit Honselersdijk, een 15-jarige jongen uit ’s-Gravenzande, een jongen van zestien uit Poeldijk en een 14-jarige jongen uit Honselersdijk.

De verdachten zijn nog niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Omdat ze minderjarig zijn, doet het OM verder geen mededelingen over het steekincident in het Oranjepark.