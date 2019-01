Een meisje van 15 jaar is zaterdagavond gewond geraakt in het Noord-Hollandse Barsingerhorn. Ze zat op de fiets toen er vanuit de tegenovergestelde richting een kleine personenauto aan kwam rijden.

Bij het passeren werd het meisje met een scherp voorwerp aan haar arm geraakt. De auto reed door.

Het meisje was enorm geschrokken, en wist weer op haar fiets te klimmen en weg te fietsen. Daarop is de politie ingeschakeld. De omgeving is afgezocht maar auto en verdachte zijn niet gevonden.