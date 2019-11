Een 4-jarig meisje dat zondag in Amersfoort was aangereden door een auto, is aan haar verwondingen overleden. Het meisje fietste met haar moeder en een 44-jarige man op de Leusderweg toen ze tegen de auto botsten. Deze was door onbekende reden op de andere weghelft terechtgekomen.

De politie meldt maandag dat de twee volwassenen ook met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis werden gebracht.