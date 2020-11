Een meisje van 17 is zondagavond overleden in Anna Paulowna, meldt de politie maandag. Het meisje werd rond 21.15 uur bewusteloos naast haar fiets aangetroffen. Hulpdiensten hebben geprobeerd haar te reanimeren, maar ze is dezelfde avond nog overleden.

De politie gaat niet uit van een misdrijf. „Het kan zijn dat ze onwel is geworden”, laat een woordvoerder maandag weten. Waar het meisje naar onderweg was, is niet duidelijk. De politie is een onderzoek begonnen.