Een meisje van zeventien jaar is maandagmiddag op de Livingstonelaan in Utrecht neergestoken. Na het steekincident is een verdachte aangehouden, meldt de politie. Over de toestand van het meisje is nog niets bekend.

Het gebied rondom de plek waar het meisje werd neergestoken is afgezet. De recherche is met onderzoek begonnen.