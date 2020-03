Een 11-jarig meisje uit het Limburgse Wessem is zondagavond overleden na een verkeersongeval in Heel. Dat heeft de politie maandag laten weten.

Het meisje zat met een 34-jarige man in een auto die door nog onbekende oorzaak op de Heerbaan in een slip raakte en tegen een boom reed. Ze werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar ze overleed. De bestuurder van de auto moest ook naar het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis.