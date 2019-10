Meisje opgepakt voor oproepen tot vechtpartij

Een 16-jarig meisje is woensdag in Terneuzen op school aangehouden voor opruiing. Zij had opgeroepen tot een vechtpartij. Die heeft de politie mogelijk voorkomen door met veertien agenten en een hondengeleider een groep van 100 tot 150 in Terneuzen samengekomen jongeren op te roepen naar huis te gaan, zegt een politiewoordvoerder.

De politie kreeg dinsdagmiddag informatie binnen dat een grote groep leerlingen van een school zich in de Zeeuwse plaats verzamelde om te gaan vechten. Via sociale media waren berichten verstuurd waarin werd opgeroepen tot de matpartij. Aanleiding hiervoor zou een ruzie zijn tussen twee meisjes om een jongen.

Omdat onduidelijk was waar die vechtpartij zou plaatsvinden, gingen agenten op zoek. Ze troffen daarbij de groep van 100 tot 150 12- tot 18-jarigen aan. De politie deelde een aantal bekeuringen uit en hield een persoon aan die zich niet kon legitimeren en stuurde de aanwezigen verder naar huis. Volgens een politiewoordvoerder gaf iedereen daar netjes gehoor aan.

Het 16-jarige meisje zou een van degenen zijn die achter de opruiende berichten zou zitten. Zij zit nog vast. Of zij een van de twee ruziënde meisjes is, weet de woordvoerder niet. De politie verwacht meer aanhoudingen in de zaak.