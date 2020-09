Een 16-jarige bestuurster van een scooter is dinsdagmiddag op een kruising in het Limburgse Voerendaal verongelukt. Een eveneens 16-jarig meisje dat achterop de scooter zat, raakte gewond. Zij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De meisjes werden op de kruising van de Steinweg en de Putterweg in Voerendaal aangereden door een automobilist, die van Heerlen naar Voerendaal op weg was.

De politie doet onderzoek naar de toedracht. De automobilist is conform de regels aangehouden.