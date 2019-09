Meisje gewond op Hengelose kermis

Op de kermis in Hengelo is een kind gewond geraakt tijdens een ritje in een achtbaan. Het slachtoffer viel volgens de politie uit een karretje, waarna twee agenten de attractie lieten stilzetten. Het kind is naar een ziekenhuis gebracht, aldus een woordvoerder.

De attractie, Crazy Clown, is gesloten en medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doen onderzoek.

Maandag raakte in het Gelderse Wijchen een 38-jarige man zwaargewond bij een ongeluk in een kermisattractie met ronddraaiende karretjes. Zijn zoontje raakte lichtgewond. De NVWA stelde ook in dit geval een onderzoek in.