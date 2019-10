Meisje gered uit handen mensenhandelaren

Een 17-jarig meisje dat al enkele dagen was vermist, is door de politie gered uit handen van vermeende mensenhandelaren. Het meisje, dat vermoedelijk in de prostitutie moest werken, werd woensdagavond aangetroffen in een hotel in Middelburg. Twee verdachten zijn aangehouden, een 32-jarige man uit Zierikzee en een 18-jarige vrouw uit Rotterdam. Zij worden verdacht van mensenhandel.

De politie kwam in actie nadat zij informatie had gekregen dat de tiener mogelijk voor een escortbedrijf zou werken. Toen het slachtoffer woensdagavond rond 22.00 uur samen met de twee verdachten aankwam bij een hotel, stond de politie ze op te wachten. De verdachten konden worden gearresteerd en het meisje is vervolgens overgedragen aan Jeugdzorg.

Het duo zit nog vast en wordt vrijdag voorgeleid. Het is niet bekend waar het meisje vandaan komt.