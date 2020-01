Meisje ernstig gewond na val uit raam azc Heerlen

Een jong meisje is zaterdag zwaargewond geraakt toen ze uit een raam van het asielzoekerscentrum in Heerlen was gevallen. Ze is in kritieke toestand naar het academisch ziekenhuis in Maastricht gebracht. Dat heeft een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigd, naar aanleiding van berichtgeving door De Telegraaf.

„De situatie ziet er absoluut niet goed uit. Het meisje heeft ernstig hersenletsel opgelopen. We houden rekening met het ergste, dat ze spoedig zal overlijden”, aldus de zegsman. Het meisje is volgens hem ongeveer tien jaar oud.

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag rond 14.30 uur. Het COA gaat uit van een eenzijdig ongeval. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd.