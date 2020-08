Meisje doodgestoken in woning Rotterdam, 16-jarige opgepakt

Een meisje is woensdagavond overleden nadat ze in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam was neergestoken. De politie heeft een 16-jarig meisje als verdachte aangehouden.

De politie kreeg om 20.15 meerdere meldingen binnen van een steekpartij. Ter plaatse troffen de massaal uitgerukte hulpdiensten het meisje zwaargewond aan en begonnen haar te reanimeren. Het mocht niet baten.

De politie heeft zich in de woning over de andere aanwezigen ontfermd. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.