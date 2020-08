Meisje (7) gewond bij schietincident in Vlaardingse woning

Bij een schietincident in een woning aan de Diepenbrockstraat in Vlaardingen is maandagavond een 7-jarig meisje gewond geraakt. Een 47-jarige man is aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de woning, laat de politie weten.

Het incident vond rond 19.15 uur plaats. Het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht, volgens de politie was zij aanspreekbaar en lijkt het niet om levensbedreigende verwondingen te gaan.

Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van het schietincident en de rol van de verdachte. Over wat de relatie tussen het meisje en de opgepakte man is, wil de politie hangende het onderzoek geen uitspraken doen.