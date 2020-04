Een 6-jarig meisje is donderdagmiddag zwaargewond geraakt door een verkeersongeval in Tilburg. Het kind werd aangereden een vuilniswagen bij het Anemoonerf, waar ze met andere kinderen aan het spelen was.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Voor familieleden, omstanders en andere betrokkenen is slachtofferhulp ingeschakeld.