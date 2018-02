Meisje (6) overleden na aanrijding in Rijssen

Een zesjarig meisje uit Rijssen (Overijssel) is overleden nadat ze eerder deze week was aangereden in haar woonplaats. De politie kreeg dat vrijdag te horen, vertelt een woordvoerster.

Het kind werd dinsdag op een oversteekplaats geschept door een 83-jarige automobilist. Zwaargewond werd ze naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Daar is ze overleden.

De politie kan over de toedracht nog niet meer vertellen. Het onderzoek naar het dodelijke ongeluk loopt nog.

Na de aanrijding, die bij een rotonde op de Welleweg gebeurde, werd de bestuurder aangehouden. Na verhoor mocht hij gaan.