Meisje (6) ernstig gewond door aanval twee honden in Kaatsheuvel

Een 6-jarig meisje is op de Zuidhollandsedijk in Kaatsheuvel door twee rottweilers aangevallen en daardoor ernstig gewond geraakt. Het meisje is door buurtbewoners en de eigenaar van de honden ontzet. Daarbij is een van de honden doodgeslagen.

Het meisje is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder zegt dat alleen bij zéér ernstige verwondingen, iemand per helikopter wordt vervoerd.

De twee honden waren niet aan de lijn. Het is nog niet duidelijk of ze waren losgebroken of ontsnapt of dat de eigenaar de honden liet loslopen.

De andere rottweiler is mee teruggegaan naar de woning van de eigenaar. Op basis van de uitkomst van het onderzoek wordt bepaald wat met de hond gaat gebeuren.