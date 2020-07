Een 4-jarig meisje is vrijdagavond gewond geraakt toen ze in het centrum van Assen van enkele meters hoogte naar beneden is gevallen, meldt de politie. Wegens de situatie werd een traumahelikopter ingezet. Die landde op het Koopmansplein in de stad.

Hoe ernstig de kleuter gewond is geraakt, is niet bekendgemaakt. Ook is de toedracht van het ongeval onbekend. „Wij doen onderzoek naar wat er is gebeurd”, aldus de politie.