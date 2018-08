Meisje (3) verdronken in Duinrell

Een 3-jarig meisje is zondagmiddag in vakantiepark Duinrell in Wassenaar verdronken. Dat meldt de politie. De politie en de brandweer waren een grote zoektocht begonnen nadat het kind als vermist was opgegeven.

Vanwege de vermissing werd via Burgernet een bericht verspreid. Omdat er veel water is in het gebied ging de brandweer met enkele duikteams zoeken. Een zoekteam van de politie deed ook mee. Na enkele uren werd het kind gevonden in een sloot. Ondanks „levensreddende handelingen” overleed ze ter plaatse, aldus de politie.

De directie van Duinrell leeft „zeer mee met de familie en naasten van het kind”, meldt het park in een verklaring. „Onze zorg gaat nu eveneens uit naar betrokken medewerkers.” Betrokkenen en omstanders wordt slachtofferhulp aangeboden