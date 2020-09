Een 2-jarig meisje is vrijdagavond verdronken in het water van de Sterkenburgsingel in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door het AD.

Het meisje was met een ouder gezinslid in een speeltuin, toen ze even aan de aandacht ontsnapte en verdween. Op aanwijzing van getuigen is het meisje door duikers van de brandweer uit het water gehaald. Hulpverleners hebben tevergeefs geprobeerd het meisje te reanimeren.