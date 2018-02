Meisje (17) toch niet betrokken bij overval

Een zeventienjarig meisje dat maandag werd opgepakt als verdachte van een gewelddadige overval in het Gelderse Lienden, had daar toch niets mee te maken. Het meisje uit Ingen is geen verdachte meer, aldus de politie woensdag.

De naam van het meisje werd genoemd in het onderzoek naar de overval op een Liendens echtpaar in januari 2017. Bij de overval werd een man zwaar mishandeld. Maar na verhoor en nader onderzoek bleek woensdag dat er niks tegen de Ingense was in te brengen. Haar arrestatie was wel rechtmatig, zegt de politie, want maandag was er juridisch voldoende aanleiding om haar op te pakken.

De moeder van het meisje is woedend. Ze overweegt een klacht in te dienen tegen de politie.