Een meisje van 16 uit Rotterdam is omgekomen door een schietpartij in de Essenburgstraat in Rotterdam. Een 31-jarige verdachte is op de Bergselaan opgepakt, meldt de politie. Over de aanleiding voor de schietpartij in Rotterdam-West is nog niets bekend.

Hulpdiensten zijn ter plaatse en agenten doen onderzoek ter hoogte van het Rotterdam Designcollege in de straat. De familie van het meisje is op de hoogte gebracht en wordt opgevangen.

Aboutaleb: Schietpartij is afschuwelijk