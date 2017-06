Meisje (15) aangehouden voor straatroven

De politie verdenkt een vijftienjarig meisje van betrokkenheid bij een serie gewelddadige straatroven in Apeldoorn. Het meisje zou daarbij met enkele mannen hebben samengewerkt. Ze is maandag opgepakt en werd na verhoor weer heengezonden. Ze is nog wel verdachte.

Sinds december kreeg de politie diverse meldingen van mensen die steeds in dezelfde omgeving waren beroofd. De slachtoffers dachten dat zij via sociale media een afspraakje hadden. Maar in plaats daarvan werden ze naar een locatie aan de Akkerwinde in Apeldoorn gelokt waar ze door twee mannen met geweld werden beroofd van hun telefoon en geld.