Meisje (14) uit Marken dood door verkeersongeval Zuiderwolde

De tiener die zaterdagochtend op de Zeedijk in Zuiderwoude vermoedelijk door een verkeersongeval om het leven kwam, is een 14-jarig meisje uit Marken (Noord-Holland). Dat meldt de politie. Die denkt dat ze werd aangereden en dat de bestuurder na het ongeval is doorgereden. Het meisje werd rond 04.00 uur aangetroffen in hoog gras langs de dijk richting Marken. Reanimatie mocht niet meer baten.

Het meisje was eerder als vermist opgegeven. De politie denkt dat ze werd aangereden, omdat er in de buurt remsporen zijn gevonden. Vermoedelijk liep ze op of langs de weg. „Het onderzoek zet zich in volle breedte voort”, aldus de politie.