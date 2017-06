Meisje (14) uit Bunschoten vermist, fiets gevonden

Savannah Dekker (14) uit Bunschoten wordt sinds donderdagmiddag vermist. Haar fiets werd vrijdagmiddag aangetroffen in Hoogland. De politie is naar haar op zoek.

Haar moeder is ten einde raad. Ze zegt dat er thuis geen problemen waren. Ze plaatste een oproep op Facebook.

De telefoon van Savannah staat uit. Ze heeft een bankpas bij zich, maar die is nog niet gebruikt.

Vrijdagmiddag werd een lichaam gevonden bij het Utrechtse Achterveld. De Telegraaf bracht de twee zaken met elkaar in verband, maar daar is volgens de politie geen sprake van. Het gevonden lichaam is niet van Savannah.