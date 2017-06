Meisje (10) doodt dieren op kinderdagverblijf

Op een kinderdagverblijf in Heerlen heeft een meisje van tien een aantal dieren doodgemaakt. Medewerkers troffen zaterdagochtend twee eenden, een kip, een konijn en een cavia dood aan bij de opvang aan Ovidiusstraat. Ze bleken gewurgd.

Op beelden van een beveiligingscamera is onder meer te zien hoe het jonge meisje vrijdagavond over een hek klimt en daarna een dode kip wegslingert. De fatale dierenmishandeling is gemeld bij de politie.

De Limburgse politie meldt zaterdag na berichtgeving door De Limburger dat het inderdaad gaat om een minderjarig meisje. „Onze eerste zorg is nu dat goede psychische hulp wordt geboden aan het meisje en haar familie”, aldus een woordvoerder. „We kijken met andere partijen waaronder het Openbaar Ministerie, specialisten en bijvoorbeeld ook de school welke hulp we moeten bieden.”