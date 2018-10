Megatransport sluisdeuren IJmuiden wereld over

De enorme deuren voor de nieuwe sluis in IJmuiden, de grootste zeesluis ter wereld als hij klaar is, zijn met een speciaal schip begonnen aan een lange reis. Ze zijn gefabriceerd in Zuid-Korea. Het zogeheten zwaarladingschip dat ze naar Nederland brengt is woensdag vertrokken, zo laat Rijkswaterstaat weten.

De deuren zijn 72 meter lang, 24 meter hoog en 11 meter breed. Ze wegen elk 2900 ton. Met hun kolossale omvang steken ze een flink stuk uit.

Rijkswaterstaat heeft drie deuren besteld, waaronder een reserve-exemplaar.

De zeesluis bij IJmuiden vervangt een kleinere sluis uit 1929. Die is te klein geworden om de steeds grotere en bredere schepen met goederen - of toeristen op cruise - te laten passeren. Volgens de planning wordt de nieuwe sluis in 2022 in gebruik genomen.