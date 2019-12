Megascherm met reisinformatie in stationshal

Op het Centraal Station van Rotterdam testen de NS en ProRail de komende twee weken een enorm reisinformatiescherm. Het digitale scherm van 9.5 bij 1.80 meter laat alle vertrektijden en reisadviezen bij verstoringen zien en wordt 18 december officieel in gebruik genomen. Het scherm komt voor de poortjes bij het Service Center aan de centrumzijde van het station.

Ook Den Haag Centraal krijgt nog dit jaar zo’n reisinformatiescherm en Utrecht Centraal volgt in 2020.

Op het vernieuwde klapperbord zijn de vertrektijden van het komende halfuur te zien. De megaborden worden in de stationshal opgehangen, rekening houdend met de loopstromen, de leesbaarheid vanuit alle hoeken van de hal en het stationsinterieur. In Utrecht komt het bord te hangen op de oude, vertrouwde plek: midden in de stationshal.