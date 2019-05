Megaklus voor politie: 17.000 nieuwe agenten zoeken

Een megaklus. De politie zoekt de komende zeven jaar een slordige 17.000 nieuwe agenten. Met een gerichte wervingscampagne. Digitaal en op straat. „Het lukt.” De marechaussee en landmacht azen echter op dezelfde kandidaten.

De politie start dinsdag een grote wervingscampagne op tv, internet en sociale media om nieuwe kandidaten voor het politievak te werven. Onder scholieren en studenten, onder starters en overstappers. Op stations en in het openbaar vervoer.

Niet alleen om de uitstroom van oudere agenten –de grijze golf– op te vangen, maar ook om mensen te werven voor nieuwe, specifieke functies als cybercrime of financiële opsporing.

De campagne is geen overbodige luxe. De tijd dat kandidaten stonden te dringen voor de poort van de Politieacademie is voorbij. Met name in West- en Midden-Nederland zit de politie dringend verlegen om agenten, maar ook in Noord-Holland, Zeeland, Brabant en Limburg.

„In het westen is het blijkbaar iets minder stoer om agent te worden”, zegt woordvoerder Bert Mensink van de Politieacademie. In Noord- en Oost-Gelderland melden zich nog wel voldoende kandidaten aan. Nieuwe agenten krijgen na de opleiding gegarandeerd een baan, benadrukt de politie.

In de campagne vertellen agenten over het afwisselende van hun dagelijkse werk, laten zien wie de mens achter het uniform is én wat nodig is voor het vak. Een agent moet sterk en flexibel zijn, moet moeiteloos kunnen schakelen tussen ingrijpen en kalmeren. Tussen een arrestatie en een reanimatie.

Agent Martine bijvoorbeeld. In zeventien jaar tijd heeft ze talloze 112-meldingen achter de kiezen. „Het ene moment sta je op iemand in te praten die net zijn vrouw heeft mishandeld. Het andere moment neem je de schade op bij twee auto’s die op elkaar zijn geklapt.”

Agenten krijgen ook te maken met een berg papierwerk, met onregelmatige diensten, met nachtwerk, waarbij hun sociale leven onder druk staat. Brengt de wervingscampagne ook die aspecten in beeld? „Dat hoort er ook bij, maar we kunnen niet alles laten zien”, reageert Mensink.

De Politieacademie kan per jaar 2000 mensen kwijt in de basisopleiding voor agent. De academie schroeft de komende jaren de capaciteit op tot 2500. „Het wordt druk, maar het is te doen.” De groei in leerlingenaantallen is mogelijk doordat er meer geld beschikbaar is en extra docenten worden aangetrokken. Ook komt er een zevende opleidingslocatie bij.

De politie vist voor nieuwe kandidaten in dezelfde vijver als marechaussee en landmacht, om maar iets te noemen. Of het bedrijfsleven. Mensink heeft er „vertrouwen in” dat de campagne voldoende nieuwe mensen oplevert. „We merken nu al dat de dynamiek van het politiewerk veel mensen aanspreekt.”