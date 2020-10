‘Megadruk in de bossen, mensen hielden zich wel aan regels’

Het was zondagmiddag „megadruk” in wandelgebieden in ons land. Op meerdere plekken puilden parkeerplaatsen uit en stonden auto’s in wegbermen geparkeerd. Tegen 17.00 uur werd het wel rustiger. Dat beeld geeft een woordvoerder van Natuurmonumenten, zondag aan het eind van de middag.

Het was op veel plaatsen heerlijk herfstweer, veelal droog en vaak ook zonnig. De bossen met hun herfstkleuren trokken veel mensen. Boswachter Roy Mes die toezicht houdt op de Utrechtse Heuvelrug noemde het „megadruk” en deelde beelden van honderden geparkeerde auto’s langs de weg.

De woordvoerder van Natuurmonumenten complimenteert de bezoekers van de bossen wel. „Er waren geen grote groepen, mensen hielden zich wel keurig aan afstand, het was prettig en gezellig, maar heel veel drukker dan normaal.” De organisatie zou graag zien dat bezoekers vooral naar de natuur gaan in hun directe woonomgeving en op de fiets of te voet.