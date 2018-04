„Meesten tegen afschaffen dividendbelasting”

Ruim een kwart (26 procent) van de Nederlanders is voor afschaffing van de dividendbelasting, terwijl 61 procent hier tegen is. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Alleen onder de kiezers van de VVD is een meerderheid (55 procent) voor afschaffing van de taks. Bij CDA en D66 is rond de 60 procent van de kiezers tegen. Vrijwel de voltallige oppositie is tegen afschaffing van de dividendbelasting, die ervoor zou zorgen dat de jaarlijkse belastinginkomsten van de overheid met 1,4 miljard euro dalen.

Het kabinet wil af van de taks die nu nog wordt geheven op de winstuitkering van bedrijven aan hun aandeelhouders, maar wil geen inzage geven in alle informatie waarop dat voorgenomen besluit is gebaseerd. Van de ondervraagden vindt 68 procent dat het bewuste document aan de Tweede Kamer moet worden gestuurd, 19 procent vindt dat niet. Op de vraag of de kiezers premier Rutte en de fractievoorzitters geloven als ze aangeven dat ze zich geen document over dit omstreden onderwerp kunnen herinneren, denkt maar 21 procent van de kiezers dat zij de waarheid spreken. Bij de VVD-kiezers is dat nog 47 procent, maar bij het CDA (29 procent) en D66 (20 procent) is dat beduidend lager.

Over het voorstel van de PvdA om de verhoging van de AOW-leeftijd te vertragen is 43 procent van de kiezers positief en 27 procent negatief. Naast de kiezers van de PvdA, zijn ook de kiezers van 50PLUS, SP, GroenLinks en CDA meer positief dan negatief.