Meeste zorg blijft in ziekenhuis Lelystad

Als de doorstart van het failliete ziekenhuis in Lelystad slaagt, blijven inwoners er terechtkunnen voor 70 tot 80 procent van de ziekenhuisbezoeken. Maar volwaardige afdelingen spoedeisende hulp (SEH) en acute verloskunde zijn er voorlopig niet haalbaar. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft dit laten weten aan de Tweede Kamer.

Zowel de curatoren als verzekeraar Zilveren Kruis zijn positief over de plannen die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor Lelystad heeft. Bruins meldt dat ook de overname van de zorg in de Noordoostpolder en Urk door de Antonius Zorggroep volgens de curatoren „zeer realistisch” is. Deze organisatie heeft al een ziekenhuis in Sneek en een kleinere vestiging in Emmeloord. Ze wil meer zorg thuis gaan aanbieden, in plaats van in het ziekenhuis.

In Lelystad blijft alle huidige poliklinische zorg beschikbaar. Ook zullen er niet al te complexe operaties worden uitgevoerd. Volgens het plan komen in Lelystad en Emmeloord spoedposten waar overdag en ’s avonds eenvoudig letsel kan worden behandeld, zoals breuken en snij- of schaafwonden. Voor complexere spoedzorg moeten patiënten dan naar Almere, Sneek, Heerenveen, Zwolle of Harderwijk. De spoedposten blijven ’s nachts gesloten.

Bruins benadrukt dat de onderhandelingen nog lopen, maar hij noemt het „zeer waarschijnlijk dat medisch-specialistische basiszorg via de doorstart kan worden behouden voor de inwoners van Flevoland”.

De overnamepartijen zien geen mogelijkheden voor afdelingen acute verloskunde, onder meer vanwege een tekort aan kinderartsen. Zilveren Kruis wil in Lelystad wel een geboortecentrum inrichten waar vrouwen onder leiding van een verloskundige kunnen bevallen.

De IJsselmeerziekenhuizen en het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis, beide van de MC Groep, gingen eind oktober failliet.