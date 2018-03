Meeste zetels voor lokale partijen

De lokale partijen hebben tot nu toe verreweg de meeste zetels gewonnen. Dat blijkt uit de eerste uitslagen die zijn doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Tot nu toe is ongeveer een kwart van alle uitgebrachte stemmen binnen. Die gemeenten hebben bij elkaar meer dan 2500 raadszetels.

Ruim een op de drie zetels tot nu toe ging naar een lokale partij. In diezelfde gemeenten wonnen de lokalen vier jaar geleden ongeveer een kwart van de zetels. GroenLinks boekt een flinke winst en ook de VVD stijgt licht. D66, SP en de PvdA doen het tot nu toe iets slechter. De PVV heeft tot nu toe zeventien zetels. In al die gemeenten zat de partij van Geert Wilders nog niet in de raad.