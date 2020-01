Meeste vertraging is op de snelweg bij Leiden

Op de wegen bij Leiden lopen automobilisten de meeste vertraging op. Ze moeten rekening houden met gemiddeld 30 procent extra reistijd. Dat betekent dat ze bij een rit die normaal gesproken een uur zou duren, gemiddeld 18 minuten langer onderweg zijn. In de ochtendspits was de gemiddelde vertraging bij Leiden zelfs 62 procent. Een rit van een uur kost dan 37 minuten extra.

Navigatiemaker TomTom heeft de vertragingen uitgerekend. De onderzoekers kijken daarbij niet alleen naar de snelwegen, maar ook naar de wegen in en rondom de steden. De drukte bij Leiden heeft volgens TomTom niet alleen te maken met de A4, ook met werkzaamheden bij het station en op de N44 tussen Leiden en Den Haag en met onderhoud aan een paar belangrijke bruggen.

Den Haag had vorig jaar de meeste extra reistijd, maar de hofstad staat nu tweede. Haarlem is derde. In de top 10 staan verder Nijmegen, Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Groningen, Utrecht en Eindhoven. Op de wereldranglijst staat Leiden 131e. Den Haag staat op plek 151 en Haarlem is 163e.

De snelste stijger is Nijmegen, waar de extra reistijd toenam van 22 naar 27 procent. Dit kan komen door „het grootschalige onderhoud aan de Waalbrug, het onderhoud op de A325 en de N325 afgelopen zomer of werkzaamheden rondom nieuwbouw van de Waalsprong.”

Bengaluru in India heeft de langste vertragingen in het verkeer. Bij een gemiddelde rit daar zijn automobilisten 71 procent langer onderweg. Dat betekent dat een rit van een uur bijna 43 minuten uitloopt. Andere drukke wereldsteden zijn Manilla (Filipijnen), Bogotá (Colombia), Mumbai (India) en Pune (India). Moskou, Istanbul, Kiev en Boekarest zijn de drukte steden van Europa

Hekkensluiter op de TomTom-ranglijst is het Amerikaanse stadje Greensboro, net als vorig jaar. Net daarboven staan Cadiz (Spanje), Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) en Almere. TomTom baseert de lijst op informatie uit ongeveer 600 miljoen navigatiekastjes, ingebouwde systemen en smartphones.