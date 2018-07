Meeste vakantiegangers boeken reis online

Twee derde van de vakantiegangers boekt hun reis online. Ruim een op de tien vakanties was persoonlijk bij een reisbureau of reisagent geboekt, weet het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Tijdens de zomerperiode van 2017 (29 april tot en met 30 september) gingen 12,7 miljoen Nederlanders bijna 23 miljoen keer met vakantie. In bijna 13 miljoen gevallen ging de reis naar het buitenland, tien miljoen vakanties werden in eigen land doorgebracht. De vakantiegangers gaven bij elkaar 12,4 miljard euro uit aan hun reizen en reisjes.

Bijna 90 procent van de buitenlandse zomervakanties had een Europese bestemming. Duitsland was het populairst met 2,1 miljoen vakanties, Frankrijk tweede (2 miljoen) en Spanje derde (1,5 miljoen). Duitsland is vooral in trek voor de korte vakantie. Als het gaat om zomervakanties van vier of meer overnachtingen staat Frankrijk nummer 1. Azië en Noord-Amerika zijn de populairste bestemmingen buiten Europa.

Bij negen op de tien vakanties in eigen land was de auto het favoriete vervoermiddel. Voor een reis over de grens koos 48 procent voor de auto en 43 procent voor het vliegtuig.

Van de buitenlandse vakanties werd vorig jaar 23 procent op het strand doorgebracht, in Nederland was 25 procent van de vakanties een actief tijdverdrijf. Daarbij was de fietsvakantie met 42 procent het populairst. Een actieve vakantie in het buitenland is in 53 procent van de gevallen een wandelvakantie.

De cijfers zijn afkomstig uit het Continu Vakantieonderzoek (CVO), een jaarlijks onderzoek dat het CBS gebruikt om cijfers over het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking samen te stellen. Het CVO werkt met een panel van 8000 personen.