Meeste toeristen TUI weg uit Sint-Maarten

De meeste van de 36 toeristen die via reisorganisatie TUI op het door orkaan Irma getroffen Sint-Maarten verbleven, zijn met behulp van Defensie van het eiland weggehaald. Een vliegtuig van de luchtmacht heeft de mensen opgehaald en naar Curaçao gebracht.

„We hebben de mensen daar ondergebracht in een luxe hotel om daar bij te komen van de afgelopen dagen”, aldus een woordvoerster van TUI. De reisorganisatie gaat in overleg met de reizigers bepalen wanneer ze terug willen vliegen naar Nederland. „Als ze een goede nacht hebben geslapen gaan we per individu bekijken wat de wensen zijn.”