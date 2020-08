‘Meeste schapen hebben geen of te weinig schaduw’

Bijna driekwart van de schapen kan niet in de schaduw staan of liggen, zegt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier op basis van een eigen steekproef in Noord-Holland. De dierenwelzijnsorganisatie trof er „duizenden hijgende schapen met hittestress” aan.

Wakker Dier deed onderzoek op 31 juli, toen het erg warm was. „Bij 73 procent van de schapen ontbrak elke vorm van schaduw, bij 17 procent van de dieren was er onvoldoende schaduw.”

„Schapen bij 30 graden in de volle zon laten staan, dat is onverantwoord. Het betekent een marteling voor de dieren,” zegt Wakker Dier.

Er werden 134 weides bezocht, waar in totaal ongeveer 5000 schapen stonden. Nederland telt volgens Wakker Dier circa 918.000 schapen. Noord-Holland en Friesland hebben de meeste.