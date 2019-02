Meeste plant- en diersoorten in duingebied

In het duingebied tussen Hoek van Holland en Noordwijk, ook bekend als Nationaal Park Hollandse Duinen, zijn vorig jaar bijna 7000 soorten planten en dieren geteld. Nooit eerder is in een Nederlands natuurgebied zo’n grote verscheidenheid aan soorten gevonden, meldt de website Nature Today. Mogelijk is zelfs sprake van een wereldwijd record.

Ruim 2000 vrijwilligers deden de tellingen. Ze vonden meer dan 1000 soorten paddenstoelen, ruim 1000 soorten dag- en nachtvlinders en bijna 800 soorten planten. Ook troffen ze veel zeldzame soorten sieralgen en bijzondere insecten aan. Veertien plant- en diersoorten werden nog niet eerder in Nederland aangetroffen.

Het Nationaal Park Hollandse Duinen beslaat 200 vierkante kilometer en bestaat voor een groot deel uit duin en duinbos, maar omvat ook strand, polders en bollenvelden.