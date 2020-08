Meeste Nederlanders willen nationale hulpactie voor Beiroet

Een kleine meerderheid van de Nederlanders (52 procent) vindt dat er een nationale hulpactie moet komen voor de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet. Dat meldt Wat vindt Nederland, het opiniepanel van Hart van Nederland. Ruim 2500 panelleden reageerden op een enquête.

In Drenthe en Noord-Holland is de steun voor een nationale hulpactie het hoogst, Limburgers en Brabanders lopen minder warm. Panelleden die achter een inzamelingsactie staan, zijn in de meeste gevallen bereid een bedrag tot 10 euro te schenken. Een op de acht is bereid om tussen de 10 en 25 euro te doneren, 3 procent zegt meer geld te willen geven.

Vooral wantrouwen richting internationale hulporganisaties en de Libanese regering zijn redenen waarom mensen geen hulpactie willen of niet gaan doneren.