Meeste meldingen geweld jeugdzorg verjaard

De meeste meldingen van geweld in de jeugdzorg die via het meldpunt voor slachtoffers zijn binnengekomen, zijn verjaard. Slechts zes van de duizend meldingen kunnen mogelijk tot een rechtszaak leiden.

Een woordvoerder van de commissie-De Winter heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht in Trouw. De commissie onder leiding van hoogleraar Micha de Winter heeft zich over wanpraktijken in de jeugdzorg gebogen, bij kinderen die sinds 1945 uit huis werden geplaatst.

De Winters commissie concludeerde na jarenlang onderzoek dat ruim driekwart van de kinderen in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen de afgelopen decennia is geconfronteerd met misbruik, mishandeling, treiteren en verwaarlozing. Er werd een meldpunt voor slachtoffers geopend, waar vele meldingen op binnen kwamen.

Zeventien meldingen legde de commissie voor aan het Openbaar Ministerie voor een verjaringstoets. Daarvan bleken er elf verjaard. In zes zaken kunnen de melders aangifte doen. „Het is een magere oogst”, vindt secretaris Christiaan Ruppert van de commissie.