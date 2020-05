Meeste leraren basisonderwijs willen verder met halve klassen

De meeste leraren en ondersteunende medewerkers op basisscholen hebben grote twijfels bij het kabinetsbesluit om de scholen vanaf 8 juni volledig te openen. Een derde steunt het besluit, terwijl 69 procent liever de huidige situatie met halve klassen had doorgezet.

Dat meldt onderwijsbond AOb op basis van een vragenlijst die door bijna 8000 mensen is ingevuld. Daarbij gaat het om personeel op reguliere basisscholen en in het speciaal (basis)onderwijs.

Belangrijkste redenen voor de zorgen zijn de richtlijnen van het RIVM, zoals het bewaren van anderhalve meter afstand en de hygiënemaatregelen. Die zijn onvoldoende te handhaven, vindt 59 procent van de deelnemers aan het onderzoek. Veel leraren zien dat de schoonmaak nog niet op orde is en springen daarin zelf bij. Met halve klassen is het afstand houden nog redelijk te doen, maar dat wordt veel moeilijker als leraren weer voor een volledige klas staan en alle ouders weer op school rondlopen, aldus de AOb.

In een open opmerking schrijft een docent dat ze liever niet in een grote groep fysiek aanwezig wil zijn. „De angst om besmet te worden is soms groot”, schrijft zij. „Als mijn man het krijgt, overleeft hij het niet als ex-kanker- en hartpatiënt. Nu kan ik de grote groep omzeilen en zoals ik het nu doe, ben ik niet bang. Ik vind de tijd veel te kort om te kunnen bepalen of het niet gevaarlijk is geweest om te starten op 11 mei. Ik zou niks riskeren tot eind van het schooljaar.”